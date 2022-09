Brutta notizia per Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, che dovrà fare a meno per un periodo consistente del proprio difensore Lucas Hernandez. Secondo le informazioni di Sport BILD, infatti, Hernandez sarà costretto a rimanere fermo per sei settimane a causa di un serio stiramento all'adduttore sinistro rimediato nel corso del match contro il Barcellona. Il francese, autore ieri del gol dell'1-0 contro i catalani, è pertanto a fortissimo rischio anche per la partita di ritorno contro l'Inter, ultimo turno del girone di Champions League, in programma il prossimo 1° novembre.