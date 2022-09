Non riesce il Bayern Monaco a conquistare la vittoria sul difficile campo dell'Union Berlino. Finisce 1-1: a passare in vantaggio sono i padroni di casa, con il marchio di Becker al 12'. Il pari lo sigla Kimmich tre minuti più tardi. Adesso i bavaresi sono già concentrati per la trasferta di Champions League a San Siro.