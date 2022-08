A margine dell'evento di team building organizzato dalla Paulaner, Sadio Mané, nuovo attaccante del Bayern Monaco, si esprime sul girone di Champions League che vedrà i campioni di Germania opposti a Barcellona e Inter: "Saranno due incontri molto difficili ma saremo pronti per queste grandi partite. Se vuoi essere il migliore, devi battere i migliori. Questo rende la Champions così speciale. Penso che soprattutto la sfida col Barcellona sarà molto emozionante, saremo molto ben preparati e faremo di tutto per arrivare in testa al girone".