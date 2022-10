Continua la difesa a spada tratta del Bayern Monaco verso il proprio allenatore Julian Nagelsmann, nonostante la delusione del pareggio nel Klassiker contro il Borussia Dortmund dopo essere stati in vantaggio di due reti. Intervistato da BR Fernsehen , il presidente Herbert Hainer ha rivelato di avere parlato con lui durante il volo di ritorno per la Baviera e ha avuto un'ulteriore conferma delle sue qualità: "Posso solo dire che è un uomo molto premuroso e molto intelligente, che sa esattamente cosa è importante. Abbiamo anche parlato intensamente della partita e guardato alcune scene al computer. Sa esattamente quello che deve fare. Nagelsmann è un allenatore giovane, assolutamente innovativo e creativo che ha una grande carriera davanti a sé. Ovviamente il Bayern Monaco ha un calibro superiore rispetto a Hoffenheim e Lipsia. Ma tutti quelli che valutano il suo lavoro con noi sono assolutamente convinti di lui, ed è per questo che gli abbiamo dato un contratto di cinque anni: vogliamo che costruisca qualcosa".

Hainer ha però sottolineato che, nonostante il bilancio europeo sia ottimo, le cose in campionato non funzionano come dovrebbero: "Se vinciamo solo quattro partite su nove, non è una cosa da Bayern. Questo va detto molto chiaramente. Ecco perché dobbiamo rimetterci in carreggiata e tornare a fare punti".