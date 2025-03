Il Bayern Monaco ha una motivazione extra per arrivare in fondo a questa edizione della Champions League: la finale, infatti, si giocherà sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, casa dei tedeschi. Una spinta in più, come sottolineato dal tecnico Vincent Kompany, alla vigilia della sfida con il Bayer che potrebbe regalare a Neuer e compagni la qualificazione ai quarti di finale della competizione, dove troverebbe un'avversaria tra Inter e Feyenoord: "Ovviamente per noi quest'anno è speciale, anzi molto speciale perché la finale sarà in casa - ha ammesso il belga a Sky Sport -. Il punto di partenza deve sempre essere sognare in grande, cercare di ottenere il massimo. Poi però si tratta di lavorare ogni giorno per realizzare il sogno, la chiave è rimanere costanti sempre, non solo un giorno".