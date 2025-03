Il Bayern Monaco farà di tutto per rimettere Manuel Neuer a disposizione di Vincent Kompany in tempo per la sfida contro l'Inter valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. E' quanto scrive oggi la BILD, riportando l'ottimismo di Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del club: "Non è insolito che nella riabilitazione siano sorte delle lievi complicazioni, ma non c'è niente che non sia sotto il nostro controllo", le sue parole.

Quel che appare certo, sempre stando ai colleghi tedeschi, è che l'esperto portiere dei bavaresi salterà le prossime due gare in calendario con il St. Pauli e l'Augsburg, nella speranza di recuperare per l'incrocio con i campioni d'Italia del prossimo 8 aprile.