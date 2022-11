"Eravamo molto entusiasti di questa competizione. Avevamo un gruppo molto difficile ed è stata una serie di circostanze che ci hanno impedito di accedere agli ottavi". Così Héctor Bellerín, intervistato da El Matí de Catalunya Ràdio, ha parlato della grande delusione dell'uscita dalla Champions League. "Almeno abbiamo chiuso la tappa con una vittoria ma con l'amaro in bocca. Ci sta andando molto bene in Liga. Il calcio non è bianco o nero. Ci sono molti fattori di condizionamento che possono influenzarlo. E una squadra come la nostra, con tanti nuovi giocatore e molti infortuni, richiede tempo. Klopp e Guardiola non hanno vinto nella loro prima stagione".