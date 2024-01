Con l'impegno con l'Inter ancora relativamente lontano nel tempo, il pensiero di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, è rivolto alla qualificazione alla prossima Champions League. Per la quale domani la sua squadra dovrà affrontare un test decisamente duro contro il Girona al Montilivì. Il tecnico dei Colchoneros sottolinea come quest'anno arrivare tra le prime quattro sia più complicato del solito in Spagna: "Noi guardiamo sempre prima in basso, per vedere chi può rincorrerci nela ricerca delle posizioni in Champions League e, ovviamente, di conseguenza, poi guardiamo chi sta davanti a noi. Credo che il pericolo sia da entrambe le parti, perché dal basso c'è gente che lavora molto bene: Real Sociedad, Athletic, Valencia stanno crescendo... Poi c'è la posizione del del Girona, che senza dubbio occuperà uno dei quattro posti da qui a fine stagione con la possibilità di entrare in Champions League. Penso anche che abbiano tutti i numeri per poter pensare anche a vincere il titolo, stanno facendo un'annata straordinaria".

Insomma, secondo il Cholo la qualificazione in Champions "sarà più complicata del solito. E questo è sintomo di un campionato migliore: come possiamo vedere in Inghilterra in questa stagione, dove combattono Liverpool, Aston Villa... Di solito non succede qui nel nostro campionato, storicamente, perché Real Madrid e Barcellona sono le squadre monstre della Spagna e del mondo e, ovviamente, si punta al terzo posto, tranne in alcune occasioni in cui è apparso il Valencia, oppure quando abbiamo vinto noi. Ma giochiamo in un campionato in cui giocano due squadre che sono le migliori al mondo".