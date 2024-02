Il primo a esporsi in casa Atletico Madrid dopo la sconfitta di Siviglia è il portiere sloveno Jan Oblak, che intervistato da DAZN ha parlato anche dell'infortunio che ha messo fuori gioco Alvaro Morata sul finire del primo tempo: "Non si sa esattamente cosa sia successo. Spero che non sia niente di grave e che possa presto tornare a giocare con noi".