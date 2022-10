Ancora brutte notizie per Julian Nagelsmann. Dopo la già nota positività al Covid-19 di Manuel Neuer e Leon Goretzka, altri due casi di Coronavirus tra le file del Bayern Monaco: trattasi di Joshua Kimmich e Thomas Müller. Ad ufficializzarlo è lo stesso club bavarese attraverso un comunicato ufficiale. I due giocatori dopo esserre risultati positivi hanno lasciato il centro di allenamento e sono tornati a casa, dove rimarranno in isolamento. Al momento non mostrano sintomi.