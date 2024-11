Dopo lo 0-0 di ieri sera contro lo Stoccarda, secondo pari consecutivo in Bundes ottenuto dal Bayer Leverkusen, arrivano brutte notizie per Xabi Alonso che dovrà fare a meno di Nordi Mukuiele per almeno due partite. Il difensore francese, uscito ieri al 54esimo per infortunio, ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra, come fa sapere lo stesso club di Leverkusen attraverso i canali ufficiali.

Il ventisettenne salterà il match di Champions League in programma per martedì prossimo contro il Liverpool e la prossima gara di Bundesliga contro il Bochum. "Guarisci presto" si legge nel Tweet attraverso ilquale il Bayer rende noti i risultati dei primi esami, augurando al difensora un immediato recupero.