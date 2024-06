In vista dell'ottavo di finale tra Paesi Bassi e Romania, Rafael van der Vaart si sofferma sulle possibili scelte di formazione di Ronald Koeman dagli studi della NOS. Suggerendo un cambio per quel che riguarda la difesa: Tra Matthias de Ligt e Stefan de Vrij sceglierei il primo, perché lo trovo un po' più esplosivo. Ha più spirito nel suo gioco. De Ligt migliore anche negli allenamenti? No, perché penso che De Vrij abbia fatto bene e abbia anche una buona visione. C'è solo bisogno di altri ragazzi che possano anche essere dei 'killer'".