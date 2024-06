La Turchia dovrà affrontare l'Austria negli ottavi di finale di Euro 2024 senza il proprio faro Hakan Calhanoglu, che sarà out per squalifica. Intervenuto in conferenza, il centrocampista Salih Özcan non nasconde che l'assenza del giocatore dell'Inter rappresenta un problema non di poco conto: "Purtroppo Hakan Çalhanoğlu ha ricevuto il secondo cartellino giallo, così come Samet Akaydin. Sarà difficile per noi, ma se tutto va bene, penso che chi giocherà al loro posto darà il meglio di sé e aiuterà la squadra".