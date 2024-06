"Ho fatto una bella stagione al Bologna, ho giocato quasi sempre e questo mi ha dato tanta fiducia. Penso che si veda anche in Nazionale. Ringrazio Thiago Motta per tutte le cose che mi ha insegnato, in particolare di aiutare un compagno sotto pressione e fargli spazio quando invece non ce n'è". Così il centrocampista del Bologna Michel Aebischer, prossimo avversario dell'Italia con la sua Svizzera, ha presentato la sfida contro i cugini azzurr ai microfoni di RSI.

Sui compagni...

"Sommer, Akanji e Xhaka sono dei punti di riferimento ma c’è bisogno di tutta la squadra per vincere le partite. Rispetto a prima penso che difendiamo meglio e più insieme, sfruttando anche il fatto che ora siamo in 5, ma credo anche che siamo migliorati quando siamo in possesso della palla".

Se finisse ai rigori?

"Non so se toccherà a me, ma in carriera non sono uno che ne ha calciati tanti... vedremo".