"Ho chiesto di essere sostituito perché ho subito un duro colpo e la cosa migliore era uscire per far entrare un compagno di squadra in condizioni migliori". Così Alvaro Morata spiega la sua sostituzione, arrivata al 67esimo nel match di ieri contro la Croazia, gara vinta per 3-0 dagli iberici con una rete segnata peraltro proprio dall'attaccante dell'Atletico Madrid e che regala alla Spagna il primo posto del Gruppo B. Primo posto sopra l'Italia, piazzata seconda per differenza reti.

Sul risultato ottenuto contro i Vatreni aggiunge:

"Era importante iniziare così. Ho visto la squadra con molta voglia e abbiamo pressato alto contro una grande squadra. È quello che dobbiamo fare, affrontare le partite dall'inizio come abbiamo fatto oggi. Sul secondo gol, ho visto che potevo rompere al centro, Fabián (Ruiz, ndr) ha visto il mio passaggio ed è stato un gran gol. Sono contento per lui e per il risultato. Dobbiamo continuare così".