La nazionale polacca si sta preparando per la partita di venerdì contro l'Austria a Berlino. Oggi i biancorossi hanno svolto un altro allenamento al quale ha preso parte anche Robert Lewandowski. Assente invece Piotr Zielinski, che dopo un breve colloquio col ct Michal Probierz ha svolto una seduta individuale a base di cyclette nella palestra dell'Eilenriestadion di Hannover.

Non c'è però ragione di preoccuparsi per le condizioni del prossimo giocatore dell'Inter: Zielinski aveva bisogno di riposo e pertanto oggi ha svolto un lavoro più leggero precauzione. Sarà comunque pronto per la partita contro l'Austria, ha detto all'agenzia PAP il portavoce della nazionale Emil Kopański.