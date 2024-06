"Ci sentiamo bene e siamo molto fiduciosi. Fisicamente, penso che siamo pronti. Sappiamo che la prima partita (contro l'Austria, ndr) sarà davvero importante per iniziare bene la competizione, quindi ci stiamo preparando per questo. Saremo uniti dall'inizio alla fine, una squadra che si spinge nella stessa direzione, e questa sarà la chiave del nostro successo. So cosa devo fare e di cosa ha bisogno la squadra per vincere, e lo impari nel corso delle partite e delle competizioni". Ai microfoni di UEFA.com, Antoine Griezmann non nasconde le ambizioni della Nazionale francese, che stasera farà il suo debutto a Euro 2024 da superfavorita. Un'etichetta pesante che non spaventa l'attaccante dell'Atletico Madrid, che svelato la sua ricetta personale per arrivare al successo finale: "Per me, una delle basi per andare il più lontano possibile è avere una difesa solida, una squadra squadra che lavora insieme, nella quale ogni giocatore dà il massimo per aiutare in modo difensivo - le sue parole -. Anche in attacco, abbiamo molti giocatori per far male ai nostri avversari, per segnare in qualsiasi momento".