Nella giornata di ieri, i giocatori della Nazionale francese non impiegati o subentrati nella partita contro l'Austria hanno disputato un test match contro la formazione riserve del Paderborn, test che ha visto i Bleus prevalere per 7-0. Secondo le informazioni diffuse da RMC Sport, Bradley Barcola ha segnato una tripletta, mentre una rete a testa è arrivata da Kolo Muani, Coman, Fofana e Konaté. Didier Deschamps ha schierato dal primo minuto Benjamin Pavard come centrale accanto a Konaté.

Problemi per Eduardo Camavinga che ha dovuto cedere subito il suo posto, sostituito da Warren Zaire-Emery; mentre Olivier Giroud è stato risparmiato per dolori agli adduttori.