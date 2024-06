Non è bastato il gol di Luka Modric, il più vecchio mai segnato in un Europeo, per evitare l'eliminazione dal torneo alla Croazia. La beffa è arrivata al 98', l'1-1 dell'Italia firmato Mattia Zaccagni che il capitano della squadra di Zlatko Dalic, nonché MVP della partita, ha commentato con profonda amarezza in conferenza stampa: "Oggi (ieri, ndr) il calcio con noi è stato impietoso, cattivo - le parole del fuoriclasse del Real Madrid -. Oggi come contro l'Albania, anche in quella circostanza abbiamo preso due gol nei minuti finali. E' il calcio, a volte ti dà tanta fortuna e altre volte tanta tristezza. Sicuramente bisognerà riprendersi, ma questo è. Come ho detto prima forse è ingiusto, ci siamo davvero battuti per la Croazia dall'inizio della partita e il risultato è quello che è, il Dio del calcio non è sempre buono ma possiamo essere fieri per come abbiamo difeso la nostra Nazionale".