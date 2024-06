Prova senza appello per Croazia e Albania, chiamate a riscattare le sconfitte contro Spagna e Italia per non dover dire virtualmente addio a questi Europei. Sylvinho non rinuncia a Kristjan Asllani a centrocampo e propone in avanti l'ex interista Rey Manaj. Zlatko Dalic concede una chance a Ivan Perisic nel ruolo di terzino sinistro, con Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic in mezzo.

Ecco le formazioni ufficiali della gara di Amburgo:

CROAZIA: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric.

ALBANIA: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Asani, Manaj, Bajrami.