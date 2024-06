Negli studi Rai Adani ha commentato l'eliminazione e la prestazione deludente dell'Italia contro la Svizzera agli ottavi di finale degli Europei, puntando il dito contro Luciano Spalletti.

"Quella di oggi è stata una partita disastrosa, una delle peggiori della storia recente dell'Italia. Questa partita ci ha fatto toccare il fondo all'inizio di un nuovo progetto - le sue parole -. Se parliamo di ritmo, l’assunzione di responsabilità credo sia la base della ricerca dei motivi perché andiamo piano. Tutti i calciatori e le squadre d’Europa hanno giocato campionati estenuanti, e tutti giocano a 30 gradi. Troppo bassa questa prestazione e troppo basse anche le altre. Tutti i nostri calciatori, a parte Donnarumma e Calafiori, non hanno reso. Non l'hanno fatto nel collettivo, oltre che nelle performance singole. Questo percorso per ora ci ha portato a un Europeo molto scadente".