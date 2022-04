Pensa di essere cresciuto in questa stagione? “Come calciatore, ma maggiormente come persona”.

Il presente si chiama Westerlo, nella First League belga, dove sta trovando un buon minutaggio, è felice? “Sono molto contento di poter giocare con maggiore continuità per poter dimostrare le mie qualità. So quello che posso fare”.

Pronti via, gol col Club Bruges, poi qualche mese difficile. Cosa è successo? “Sinceramente, non lo so. Avevo giocato una partita normale. Non una gara esaltante, ma nemmeno una brutta prestazione. Anzi, ero pure andato in gol nei primi minuti. E segnare con quella maglia è stato speciale”.

Dal nerazzurro dell’Inter, a quello del Club Bruges. Un inizio incoraggiante, qualche difficoltà, poi il prestito al Westerlo. Seppur a sprazzi, al suo primo anno nel calcio professionistico, Tibo Persyn ha mostrato lampi di qualità. Gli addetti ai lavori sono convinti che “arriverà”, mentre lui sicuramente lavorerà sodo per mantenere le aspettative. Intanto si confida in esclusiva a FcInterNews .

Quale è invece il primo ricordo legato all’Inter?

“Quello dell’arrivo. Mi sono sentito immediatamente in famiglia”.

Rispetto ai suoi ex compagni della Primavera, chi è il migliore? E quali diventeranno dei top?

“Penso ci fosse una manciata di ottimi elementi. Non so sinceramente chi prenderai se potessi sceglierne solo uno. E sinceramente penso che praticamente tutti possano fare strada e diventare dei giocatori importanti”.

Cosa ricorda degli allenamenti con la prima squadra?

“Il primo giorno che venni chiamare per sostenere una seduta con loro. Fu amazing! Fantastico allenarsi con giocatori fantastici. Rimasi impressionato da ogni calciatore di quella rosa”.

Chi le diede maggiori consigli, aiutandola maggiormente?

“Lukaku, Perisic ed Eriksen. Non sono solo dei fenomeni in campo, ma anche delle grandi persone. Poi in generale tutti mi hanno dato preziosi consigli, che però non definirei dei segreti da non divulgare”.

Chi è il suo idolo?

“Resta Cristiano Ronaldo”.

Pensa che un giorno avrà la sua chance all’Inter?

“Mi piacerebbe tantissimo. Ma dobbiamo essere realistici. Affinchè ciò accada dovrò lavorare duramente. Ci sono solo giocatori top in nerazzurro. E mica è semplice giocare per l’Inter. Dovrò dare tutto me stesso, poi si vedrà…”.