Ieri la Sampdoria ha ritrovato il sorriso con una netta vittoria ai danni della Ternana, un 4-1 che porta prepotentemente i blucerchiati in zona playoff. Sugli spalti del Ferraris tra gli spettatori c'era anche un osservatore dell'Inter, ufficialmente presente per osservare dal vivo le prestazioni di due giovani di proprietà del club nerazzurro: il portiere Filip Stankovic e l'esterno Franco Carboni (che finalmente a Terni sta trovando continuità).

In realtà, come appurato da FcInterNews.it, tra gli osservati speciali c'era un altro giocatore che sta attirando l'interesse di molte società: Giovanni Leoni, difensore, unico classe 2006 che gioca titolare tra Serie A e Serie B. Forte fisicamente, con buona personalità nonostante sia ancora minorenne (e già abituato alla difesa a tre), è in prestito dal Padova alla Sampdoria che sicuramente eserciterà il diritto di riscatto da 1,5 milioni.

Nelle scorse settimane Sassuolo, Fiorentina e Juventus hanno inviato emissari per valutarlo dal vivo e per età e prospettiva anche l'Inter vuole 'rimanere sul pezzo', magari approfittando degli ottimi rapporti con i blucerchiati.

