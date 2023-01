RIASSUMENDO - Skriniar ha in mano un'offerta da 9 milioni per i prossimi 4 anni dal Paris Saint-Germain (più verosimilmente un bonus alla firma), per trasferirsi in Francia a fine stagione da uomo libero. La proposta nerazzurra è invece ferma a 6,5 milioni tutto compreso, e secondo quanto filtra dal club non verrà aumentata, in quanto massimo sforzo possibile. Leggermente inferiore dunque alla richiesta del difensore, che vorrebbe un trattamento stile Marcelo Brozovic (6,5+1)

La partita è aperta, altrimenti sarebbe chiusa da tempo. La trattativa tra l'Inter e Milan Skriniar non può essere considerata chiusa in un senso o nell'altro proprio perché se ne sta ancora parlando. Ed è per questo che comunque da Viale della Liberazione filtra ottimismo, in virtù del fatto che se lo slovacco avesse voluto cedere alle lusinghe parigine lo avrebbe fatto da tempo.

BLUFF - Proprio il caso del centrocampista croato ha fatto scuola per Skriniar e il suo entourage. Inizialmente Brozo aveva chiesto 8 milioni, mentre l'Inter gliene aveva proposti 4,5. Dopo mesi di trattative, entrambe le parti hanno fatto un passo verso l'altra e l'accordo si è chiuso per un quadriennale alla cifra sopra citata. Si potrebbe fare lo stesso discorso per la trattativa con Ivan Perisic: la dirigenza nerazzurra a suo tempo ha fatto sapere che oltre i 4 milioni più bonus per 2 anni non sarebbe andata, poi di fronte al rischio di perdere l'esterno si è spinta fino a 5 più bonus. Ma ormai il croato aveva sposato il progetto del Tottenham, da 6 milioni a stagione. Ecco, in passato quando dall'Inter è filtrato il concetto di offerta massima, con il tempo la cifra sul piatto è aumentata verso la richiesta del giocatore in questione. E non c'è motivo di pensare che stavolta vada diversamente.

INTENZIONI - Dopotutto è giusto ribadire un concetto: se Skriniar avesse voluto andare a Parigi lo avrebbe già comunicato all'Inter. Invece resta in attesa di quel passettino da parte del club per blindarlo ulteriormente. Il classe '95 sta bene a Milano, la fascia da capitano lo ha responsabilizzato ancora di più e lo striscione esposto dalla Curva Nord a Monza gli ha fatto enorme piacere (così come quello al Meazza contro il Parma, verosimilmente). Nella sua testa non c'è intenzione di andarsene, però si aspetta lo stesso trattamento riservato a un altro cardine della squadra, Brozovic. Stipendio ben lontano da quello proposto dal PSG, ma sufficiente per legarsi ulteriormente all'Inter. Lo stesso club sa bene che dovrà fare un altro sforzo e dopo la Supercoppa, quando è previsto il prossimo contatto, bisognerà mostrare maggiore elasticità. Sarebbe poco saggio perdere un giocatore talmente importante per la squadra nonché un asset rilevante per la società per una differenza di un milione tra domanda e offerta. Non c'è motivo, dunque, per ritenere Skriniar destinato a lasciare Milano a fine stagione. La partita è ancora apertissima.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!