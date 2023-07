In questo momento Stefano Sensi completa il centrocampo dell'Inter come sesto elemento, ma è chiaro che la sua potrebbe essere l'ormai abituale partecipazione a scadenza alla pre-season nerazzurra, in attesa di conoscere la prossima destinazione. Dopo aver deciso di investire su Davide Frattesi, la dirigenza ha infatti la volontà di aggiungere un altro giocatore importante alla mediana, possibilmente con fisico e tecnica. L'identikit è presto detto: Lazar Samardzic.

Al di là delle voci che lo vorrebbero nel mirino della Lazio, del Napoli o del Milan, è proprio la società di Viale della Liberazione quella che ha mosso passi concreti per il classe 2002 tedesco da poco arruolato nella Nazionale serba. Anche nei giorni scorsi c'è stato un contatto con l'Udinese, proprietaria del cartellino, valutato intorno ai 25 milioni di euro, a conferma della forte volontà della dirigenza di regalare a Simone Inzaghi un altro centrocampista giovane e di talento da plasmare alla causa.

Sponda friulana, c'è un giocatore che piace tantissimo e che nelle intenzioni del presidente Gino Pozzo potrebbe rientrare nell'operazione: Giovanni Fabbian. La mezzala cresciuta nelle giovanili dell'Inter già era stata chiesta in precedenza in prestito dai bianconeri, a maggior ragione ora c'è l'intenzione di aggiungerlo alla rosa a disposizione di Andrea Sottil. Sull'ex Reggina sono in corso valutazioni, le richieste di prestito abbondano e il recente rinnovo fino al 2028 tranquillizza l'Inter che può scegliere serenamente il suo percorso. Una cessione all'Udinese nell'affare Samardzic è un'ipotesi plausibile, ma i nerazzurri vogliono garantirsi un diritto di riacquisto dopo un paio di anni per non perdere definitivamente il controllo sul ragazzo.

Come contropartita è stato proposto lo stesso Sensi, che però ha uno stipendio fuori parametro per l'Udinese anche se tecnicamente potrebbe essere una soluzione interessante. Nei discorsi è stato fatto anche il nome di Sebastiano Esposito, che piace come profilo ma viene considerato ancora acerbo per essere importante in maglia friulana. Gli servirebbero, nelle idee dei bianconeri, una o due stagioni ancora in prestito per sbocciare definitivamente, non certo la strategia adottata dal club storicamente.

In attesa di capire come potrebbe sbloccarsi questa trattativa, si registra comunque l'enorme fiducia dell'Inter nei confronti di Samardzic, considerato l'ideale tassello per completare un centrocampo giovane ma già di grande qualità e personalità.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!