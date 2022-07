Rientrato dopo l'esperienza non proprio indimenticabile allo Spezia, Eddie Salcedo fatica e suda con il gruppo Inter anche in questa estate. E proprio come in quelle precedenti attende di capire quale sarà il proprio futuro. Il classe 2001 nativo di Genova sa già che difficilmente rimarrà alla corte di Simone Inzaghi e attende la chiamata più interessante per la sua crescita. In tal senso, il primo sondaggio concreto arriva dalla Spagna, seconda divisione. Si tratta dell'Oviedo, che ha chiesto informazioni sul conto dell'attaccante di proprietà nerazzurra.