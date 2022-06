L'Inter in questo periodo cerca di realizzare più cessioni possibili per finanziare il mercato in entrata e Lorenzo Pirola rientra tra i candidati a garantire una plusvalenza. Il Monza, dove il centrale ha giocato negli ultimi due anni, ha fatto scadere il diritto di riscatto perché non convinto di investire gli 8 milioni pattuiti (proposti 4,5 milioni, rifiutati), per questo oggi l'accordo con i nerazzurri è tutto da trovare ripartendo da zero. Nel frattempo, sono pronti a entrare in scena sia Salernitana sia Hellas Verona. Nel club campano il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis, esperto di calcio giovanile, vuole rafforzare la squadra puntando su giocatori italiani in rampa di lancio. Nella 'lista della spesa' c'è anche un centrale e Pirola rientra perfettamente nei canoni richiesti. A giorni è prevista un'offerta ufficiale all'Inter per il canterano.