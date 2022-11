In realtà sinora l’affare su di lui lo ha fatto il Bayern Monaco, che lo ha ingaggiato a zero dopo l’esperienza al PSG, realizzando così una corposa plusvalenza dopo il biennio trascorso in Baviera. Ma c’è di più. Chi assiste la carriera del ragazzo non ha interesse, in questo momento, a spostarlo da Siviglia. Nianzou è appena arrivato, l’ambiente è quello giusto per esplodere e non c’è l’intenzione di forzare per alcun tipo di trasferimento. Qualora poi arrivassero offerte incredibili e fuori il mercato, il discorso sarebbe diverso, sia per Tanguy che per gli spagnoli. Ma in quel caso, vista la situazione finanziaria nerazzurra, sarebbe difficile credere che l’Inter possa decide di sfidare a colpi di milioni le ipotetiche squadre rivali.

Un discorso differente potrebbe invece riguardare Mouctar Diakhaby, centrale guineano del Valencia in scadenza nel giugno del 2023. L’agente è lo stesso di Nianzou e ovviamente, almeno finché non verrà eventualmente firmato il prolungamento del contratto può rappresentare una futura occasione. Ma ad oggi tale profilo non scalda particolarmente gli 007 nerazzurri.