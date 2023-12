Nei giorni scorsi dall'Inghilterra è arrivata la notizia della decisione del Manchester United di non far scattare l'opzione automatica di rinnovo per Anthony Martial, attaccante classe '95 in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Quanto basta per renderlo uno dei parametri zero più interessanti della prossima stagione. La scelta dei Red Devils è figlia di un bilancio tutt'altro che esaltante del giocatore guadalupese, che negli 8 anni in squadra, interrotti nel 2022 dal prestito al Siviglia, non ha mai reso secondo le aspettative. O quanto meno ha reso decisamente meno rispetto ai 60 milioni investiti nell'estate 2015 per prelevarlo dal Monaco.

L'Inter all'epoca era fortemente interessata all'attaccante della Nazionale francese, un pallino di Piero Ausilio. Ma il costo dell'operazione era già troppo alto e quell'estate la nuova proprietà, Suning, si fece convincere da Kia Joorabchian ad acquistare il cartellino dell'astro nascente del calcio brasiliano, Gabriel Barbosa. E tutti sanno com'è finita.

In vista della prossima stagione, l'Inter probabilmente interverrà sul reparto offensivo, oggi sotto accusa per lo scarso apporto di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. La possibilità di ingaggiare Martial a parametro zero, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, non viene affatto esclusa. Ma naturalmente molto dipenderà dai costi dell'operazione, innanzitutto la richiesta di ingaggio e in secondo luogo le commissioni. Se si riuscisse a replicare quella messa a segno per il connazionale Marcus Thuram, rientrando in certi parametri finanziari, allora se ne potrebbe parlare perché il giocatore piace. Ma se le aspettative economiche fossero troppo esose, in Viale della Liberazione non proseguirebbero con il discorso. Nelle prossime settimane il quadro sarà più chiaro, anche perché Martial, consapevole di doversi trovare una nuova squadra, inizierà a vagliare le opzioni che gli si presenteranno.

