Visita di cortesia – e non solo – quella di Roberto De Fanti e Marco Siviero, agenti della RDF Football, in Viale della Liberazione. Nei giorni scorsi infatti i due procuratori hanno avuto un colloquio con la dirigenza dell’Inter volta a mantenere vivi i contatti tra le parti, con particolare e successivo focus rivolto su Matias Mancuso, giovanissimo calciatore italo-uruguaiano (compirà 17 anni il prossimo 15 marzo) che la scorsa settimana si è allenato praticamente sempre con la prima squadra e che anche in questa è stato a disposizione di Simone Inzaghi, con il mister che tra l’altro apprezza molto il ragazzo, come confermato nella chiacchierata in sede anche ai procuratori del centrocampista.

Si è così iniziato ad affrontare il tema di un ipotetico rinnovo, visto che il contratto del giocatore scadrà nel 2025.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!