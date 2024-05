In una fase di mercato in cui si fanno valutazioni, in Viale della Liberazione non si sottovaluta la necessità di aggiungere un profilo alternativo al reparto offensivo, nonostante le smentite di rito dei dirigenti. E come al solito, in questi casi, è già iniziato il rito delle telefonate da parte degli agenti che offrono i propri assistiti.

L'ultimo nome proposto è Eric Choupo-Moting, attaccante tedesco naturalizzato camerunese che ha da poco compiuto 35 anni e a fine anno lascerà il Bayern Monaco da parametro zero. Molto amico di Yann Sommer e Benjamin Pavard, ha già raccolto qualche informazione sulla vita a Milano e in particolare all'Inter ottenendo feedback molto positivi.

Non lo sono invece al momento quelli del club nerazzurro, per cui le priorità sono altre (rinnovi, portiere, difensore...) e il tema attaccante verrà affrontato più avanti quando, chissà, potrà essere preso in considerazione anche il nome di Choupo-Moting.