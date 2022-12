Achraf Hakimi è rimasto molto legato all'Inter, dopotutto non perde occasione per ribadirlo. E magari se potesse tornerebbe davvero a Milano, per quanto a Parigi non è che si stia così male. Però all'atto pratico le possibilità di un suo ritorno in nerazzurro rasentano lo zero. Il motivo è presto detto: il Paris Saint-Germain, che lo ha pagato quasi 70 milioni bonus compresi nel maggio 2021, non ha intenzione di privarsene. L'esterno marocchino è un titolare e non ha mai manifestato il desiderio cambiare aria. E se anche lo facesse, la sua valutazione sarebbe di almeno 90 milioni di euro.