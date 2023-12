Tutto fatto – secondo quanto constatato da FcInterNews.it - per il rinnovo di Luca Di Maggio con l’Inter. Il centrocampista classe 2005 firmerà la prossima settimana, quando quindi arriverà l’ufficialità, il prolungamento fino al giugno del 2028. In casa nerazzurra sono più che soddisfatti delle prestazioni del calciatore (elemento importante anche delle Nazionali giovanili italiane) e premieranno quindi il ragazzo, considerato un elemento davvero interessante e dal futuro roseo.

Discorso che vale anche per Giacomo De Pieri, che tra l’altro contro il Monza ha disputato la sua prima partita da titolare con la Primavera di Chivu. Attenzione però, perché secondo quanto appurato in esclusiva, il ragazzo è seguito da PSV Eindhoven, Volendam e da qualche team della Premier League. Ad oggi non c’è nulla di concreto, ma più scout stranieri stanno seguendo il classe 2006.

