Anche se l'Inter è impegnata a trovare l'erede di Romelu Lukaku, nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi manca ancora una casella a centrocampo che, giocoforza, dovrà essere low cost. Negli ultimi giorni un intermediario ha proposto ai nerazzurri Pape Sarr, classe 2002, reduce da appena 17 presenza con la maglia del Tottenham, spesso neanche convocato. Difficile che gli Spurs vogliano puntarci a meno che il nuovo manager Ange Postecoglou non lo ritenga incedibile, ma tutto lascia presupporre che possa spostarsi in prestito altrove e l'entourage vorrebbe portarlo in Italia.

Dotato di buon fisico e molto dinamico, Pape Sarr ha anche piedi discreti che spesso lo hanno portato ad agire sulla trequarti. Ha già giocato tra l'altro al Meazza, con il Tottenham nella scorsa stagione contro il Milan negli ottavi di Champions League. Ad oggi è stato semplicemente proposto ai nerazzurri, non c'è alcuna trattativa in corso ma non significa che il suo nome non possa diventare 'caldo' nelle prossime settimane.