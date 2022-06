Kristjan Asllani è virtualmente il nuovo vice Marcelo Brozovic nell'Inter. Il centrocampista ventenne si trasferirà a Milano in prestito oneroso (4 milioni di euro) con diritto di riscatto (10 milioni) che può diventare obbligo a determinate condizioni. Un'operazione che includerà anche il prestito di Martin Satriano, attualmente in vacanza e che deve ancora esprimersi in merito. Questo l'esito dell'incontro di oggi pomeriggio tra la dirigenza nerazzurra e l'Empoli. Tutto secondo le previsioni, insomma.