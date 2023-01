Sul fronte Correa però va fatta chiarezza: intanto non è stato ancora sondato il terreno né con il giocatore né con l'agente Alessandro Lucci. In secondo luogo, a differenza di Marcelo Brozovic, i blaugrana vorrebbero l'argentino solo in prestito con diritto di riscatto. Nulla di definitivo, insomma. E uno scambio di prestiti non sarebbe logico visto che Depay va verso la scadenza del contratto a giugno prossimo e i nerazzurri dovrebbero proporgli un pluriennale per non perderlo dopo 6 mesi a zero. In questa idea pesa anche la differenza di valore a bilancio dei due attaccanti: Correa 16, Depay zero.

Ci sarebbe dunque ancora da lavorare su questa ipotesi di mercato, la quadra è ancora lontana e pur potendo essere una buona soluzione per entrambi i giocatori bisogna considerare ancora molti altri aspetti, da quello finanziario a quello tecnico.