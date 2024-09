Come Ionut Radu, anche Eddie Salcedo è rimasto con il classico cerino in mano al termine della sessione estiva di mercato. L'attaccante classe 2001, che da anni viene sistematicamente prestato ad altri club per poi tornare all'Inter, è stato coinvolto come al solito nelle amichevoli pre-campionato ma non è bastato per garantirgli la giusta visibilità.

Eppure il club nerazzurro aveva trovato per lui una nuova sistemazione, il Pescara, che gli avrebbe spalmato lo stipendio in tre anni. Inoltre, l'attaccante avrebbe ricevuto anche il 30% dello stesso come incentivo al trasferimento. Però alla fine Salcedo ha preferito declinare, non volendo giocare in Serie C. Il vero problema è che per tutta l'estate nessun club di A o B si è fatto avanti concretamente e adesso la speranza è che il nuovo agente Alessandro Moggi possa trovare una soluzione in uno dei campionati dove il mercato è ancora aperto. Il procuratore ha ottimi contatti in Qatar e dintorni e lì potrebbe nascere qualche opportunità per la punta cresciuta nel Genoa.