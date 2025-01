Nei prossimi giorni– secondo quanto appreso da FcInterNews – verrà chiuso definitivamente il passaggio di Andrija Vukoje in nerazzurro. Il sedicenne montenegrino, in forza all’OFK Grbalj, sarà infatti a Milano all’inizio della prossima settimana, molto probabilmente martedì, insieme al suo entourage al completo sia per definire gli ultimi dettagli del trasferimento, che per sottoporsi alla visite mediche di rito.

Ovviamente il giovane andrà a rinforzare le giovanili nerazzurre e dovrebbe firmare un contratto triennale.

