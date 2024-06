Nonostante un contributo significativo con 6 gol e altrettanti assist in 22 partite, Sebastiano Esposito non è riuscito nell'intento di trascinare la Sampdoria in Serie A. I blucerchiati hanno visto infrangere i propri sogni contro lo scoglioi Palermo nei playoff e, di conseguenza, senza promozione non è neanche scattato l'obbligo di riscatto a 7 milioni a favore dei genovesi.

Per Seba dunque si prospetta una nuova eperienza altrove, visto che l'Inter non ha in programma di riportarlo a Milano. E per un giocatore del suo talento, classe 2002, c'è inevitabilmente già la fila. Nello specifico, come appurato da FcInterNews.it, si sono già mosse due società di Serie A e due di Serie B: Lecce, Empoli, Sassuolo e Palermo. Difficilmente la dirigenza nerazzurra riuscirebbe a cedere il cartellino a titolo definitivo, ma non è escluso che riprovi la formula dell'obbligo in caso di raggiungimento di un obiettivo prestabilito.