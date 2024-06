Poco fa Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, è stato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Nei discorsi con la dirigenza nerazzurra è stato confermato l'interesse dei blucerchiati per alcuni giovani calciatori (in primis il ritorno di Filip Stankovic, chiesto però anche dal Venezia), così come la controparte ha ribadito l'interesse nei confronti di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che sta alimentando l'interesse di diverse società.

Al contempo, la Sampdoria preferirebbe non privarsi oggi del proprio gioiello anche se per questioni di bilancio ha bisogno di effettuare cessioni prima di aggiungere alla rosa nuovi giocatori. In tal senso, il club nerazzurro sta spingendo molto su Leoni, mentre al momento Juventus e Fiorentina sembrerebbero più defilate. La soluzione è sempre la solita: acquistare il cartellino e lasciarlo a Genova per un'altra stagione. Ma la richiesta dei blucerchiati resta alta: 6-7 milioni più una percentuale sulla rivendita. Si continua a parlare.