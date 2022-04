Parliamoci chiarissimo e fuori dai denti. Il tifoso interista medio spera ovviamente che i nerazzurri vincano a Torino. Ma non ci crede tantissimo, anzi. Sia per una questione 'politica', per i tanti, troppi errori arbitrali subiti contro la Juventus, sia per il momento no della Beneamata in campionato. Per quanto riguarda il primo punto, nonostante le molteplici sviste subite in questa stagione (di cui chissà perché si parla pochissimo, a differenza dei cosiddetti aiuti) credo sia sbagliato e anche fuori luogo pensare male. Se ipotizzassi un complotto concreto, cercherei le prove e poi le pubblicherei quanto prima. Spero e credo, per la correttezza di tutto un sistema, che Calciopoli insomma sia stata superata.

Il periodo infelice dell’Inter invece, a livello di risultati, deve essere messo alle spalle quanto prima. I bonus sono finiti. E adesso ti tocca vincere fuori casa contro la Juventus. Diciamo la verità: la squadra di Inzaghi era a un passo dall’ipoteca del Tricolore, ma oggi, dopo la serie negativa dei 7 punti in 7 partite, tutto è mano al Milan. Siccome però nove partite sono un’infinità e davvero tutto può succedere, Lautaro e compagni hanno il dovere di provarci e di crederci sino alla fine.