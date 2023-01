A pensarci bene era praticamente già scritto. Chi ama le statistiche probabilmente saprà che l'unica partita in cui l'Empoili non ha perso contro l'Inter si è svolta a gennaio, ultima di campionato, con i nerazzurri rimasti in dieci e i toscani vincenti 1-0. Allora a farsi la doccia in anticipo fu Emre, stavolta Skriniar. A segnare nella ripresa fu Rocchi (quel Rocchi), stavolta Baldanzi. A fare una pessima figura fu Bellanova, come il tanto bistrattato Brechet dell'epoca. Ecco, quell'Inter non era al livello di questa, ci mancherebbe. Ma il nervosismo e il clima elettrico possono serenamente essere messi a confronto. Diciamoci la verità, da Inzaghi all'ultimo giocatore entrato si salvano in pochi. E dobbiamo decidere se archiviare questo Blue Monday come una serata storta, oppure preoccuparci seriamente. Tanto c'è tempo per le riflessioni, con le residue speranze di scudetto ormai andate a farsi benedire.

Che nella gioiosa trasferta araba i nerazzurri avessero speso molte energie è parso subito evidente, forse anche per questo ci si attendeva maggior turn over da parte dell'allenatore piacentino. Che invece ha preferito toccare il minimo possibile il giocattolo che ha estasiato il pubblico di Riyadh e tutto quello connesso a distanza con il derby di Supercoppa. Giusto qualche intervento, di quelli soprattutto psicologici, per ripristinare il contatto con il campo e tornare a sentirsi importanti. Riferimento a De Vrij e Correa, che per un verso o l'altro si sentono poco dentro al progetto tecnico. Niente da fare invece per altri protagonisti preventivati, come Dumfries, Gosens o Asllani, rimasto in panchina anche nella 'sua' partita, quella in cui nel maggio scorso segnò la prima rete in Serie A. Nella porta sbagliata, ovviamente. E con il senno di poi, ci si chiede perché.