Freschi di sorteggi europei, l’Inter è pronta per affrontare la sua prima gara di Champions, quella in casa contro l’Atalanta di Gasperini. So benissimo che si tratta di una partita di campionato, attenzione. Ma sfido chiunque a sostenere che la Dea ad oggi, vista anche la vittoria dell'Europa League e non solo, non sia da sfidare col piglio delle grandi.

Sicuramente Lautaro Martinez non sarà al top. Sia perché il capitano dei nerazzurri è stato l’ultimo ad iniziare la preparazione estiva, prima dell’infortunio subito, sia perché l’argentino sulle gambe non può avere più allenamenti con i compagni di squadra. Visto però che abbiamo passato l’estate a lodare, giustamente, l’acquisto di Taremi, il fatto che l’iraniano possa avere lo spazio contro la Dea deve essere visto come un’opportunità da cogliere, non come un ripiego. Con la convinzione del poter far bene e zero scuse qualora il risultato non sorridesse ai campioni d’Italia.

Sarà il primo di tanti big match di questa stagione, vista anche la nuova formula della Champions League. Assisteremo alla rivincita contro il Manchester City. E sicuramente Inter-Arsenal e Bayer Leverkusen-Inter saranno duelli europei tutti da gustare. Per il resto nessuno sottovaluti il Lipsia e le altre rivali, ma che si ricordi sempre la forza e il blasone della società nerazzurra.

Non sarà facile ripetersi in Serie A, visto il mercato e quanto investito dalle rivali, mentre la nuova Champions è un’incognita tutta da gustare. Fare previsioni per me è momentaneamente impossibile. Ma credere che l’Inter possa competere e provare ad essere protagonista – soprattutto in Italia - non deve essere un sogno, ma un obiettivo.