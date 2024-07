Ci sono acquisti azzeccati, sbagliati, pompati, sottovaluti. È la regola del calciomercato. Può capitare benissimo che la stella estiva, quella per cui hai investito tanti denari, deluda nei mesi successivi, ma pure che il ragazzino prelevato per due spiccioli diventi un elemento fondamentale della tua squadra. E viceversa chiaramente, cioè che i grandi campioni rispettino le aspettative e i talenti invece si brucino o arrivino quantomeno tardi. Se penso però che l’Inter ha ingaggiato a zero, cioè a 1 euro e 50 centesimi in meno del caffè che ho bevuto oggi vicino a Viale della Liberazione, Piotr Zieliński e Mehdi Taremi, non posso che reputare tali operazioni assolutamente fantastiche. Sia per l’esborso economico low-cost, anzi no-cost, almeno per quanto riguarda il cartellino, sia per le potenzialità e la forza dei due calciatori.

Parliamo di un centrocampista teoricamente perfetto per Inzaghi, che unisce qualità e quantità. In più si tratta di un ragazzo perbene, educato e che non se la sente solo per la professione praticata, il che non guasta. Qualcuno che con umiltà e abnegazione potrà fare benissimo nella mediana nerazzurra. Idem il collega attaccante e qui passiamo dal primo polacco della storia dell’Inter, al primo iraniano nerazzurro. Di Taremi già tutti parlano benissimo.

Certo, esordio migliore non poteva esserci. Io sinceramente non guardo più di tanto il calcio di agosto (che poi siamo a luglio, ma non fa nulla), ma se quell’attaccante possente e forte in tutto ripeterà quanto mostrato in Portogallo, il club di Viale della Liberazione si sarà assicurata molto più di un co-titolare. Oggi probabilmente, visto che si tratta di trattative chiuse da tempo, l’hype è un po’ calato. Ma siccome a parlare deve essere sempre e solo il campo, meglio aspettare e non pretendere nulla. Tanto Piotr e Mehdi sanno già di poter essere estremamente utili al progetto della Beneamata. E gli interisti non chiedano altro, solo che i due nuovi tesserati dimostrino con la casacca dei campioni d’Italia quello di cui sono capaci.