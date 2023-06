Manca poco più di una settimana alla finalissima di Champions League tra Inter e Manchester City. I nerazzurri, nell’annata in corso, hanno messo in bacheca due trofei, la Supercoppa Italiana demolendo il Milan a Riad, e la Coppa Italia, sconfiggendo all’Olimpico la Fiorentina dopo aver estromesso con merito la Juventus nella semifinale della competizione. È vero che il cammino in campionato non può essere considerato molto positivo, perché le dodici sconfitte dei ragazzi di Inzaghi sono francamente troppe, ma è altrettanto vero che centrare quantomeno l’obiettivo minimo del quarto posto, è stato rassicurante. E a differenza del Milan, oggi in Champions solo per la penalizzazione della Juventus, l’Inter ha colto l’obiettivo con una giornata di anticipo, quando tutti la davano per spacciata.

All’ultima giornata poi potrà succedere di tutto. Mi aspetto che i nerazzurri giochino per vincere e per tentare di centrare il secondo posto (basterebbe un successo a Torino e una X al Castellani). Ma tutti comunque sappiamo che la partita più importante si giocherà all’Ataturk di Istanbul il 10 di giugno. Un match che sinceramente ogni tifoso nerazzurro aspetta con trepidazione. Ma non sono i soli. Basta girare sui social per capire che il terrore che l’Inter alzi la quarta tra due sabati sia tangibile nei sostenitori delle squadre rivali. Cioè in quelli che hanno speso un sacco di soldi nel calciomercato estivo e hanno fallito tutti gli obiettivi dell’annata, anche se faticano ad ammetterlo. E fumerebbero come dei turchi se i nuovi campioni d’Europa fossero Lautaro e compagni.