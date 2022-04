Quindi adesso Milan e Napoli sono in crisi? Per capire, eh. Perché qui si è fatta una gran cagnara sugli ormai famigerati "due mesi" dell'Inter, nei quali la formazione nerazzurra ha raccolto poco. Un ciclo nero concluso con i due pareggi con Torino a Torino e Fiorentina a Milano, prima del successo rigenerante in casa della Juventus. Casualità del calendario: nel weekend, Milan e Napoli hanno frenato esattamente con gli stessi avversari. I rossoneri pareggiando in trasferta con i granata e i partenopei perdendo in casa contro i viola. Pesante il ko di Spalletti, che pareva lanciatissimo verso la vetta, con gli azzurri che per molti erano la squadra nettamente più in forma e più in fiducia. Forse meno appariscente lo 0-0 di Pioli, che però era già reduce da un altro 0-0 deludente, quello casalingo contro il Bologna: una cura dimagrante che ha intristito tutta Milanello.

Ad approfittarne l'Inter, che aveva già battuto il Verona nell'anticipo di sabato. Prestazione di livello dei campioni d'Italia, tornati a giocare su livelli eccellenti per almeno 45 minuti contro un avversario pericolosissimo. Inzaghi sorride perché, senza Lautaro squalificato, ha potuto ammirare un Correa finalmente convincente: il Tucu è stato l'utilissimo apriscatole in grado di scardinare la difesa di Juric con la sua conduzione palla e attacco della profondità, proprio le qualità che erano mancate nell'ultimo periodo. La felice conseguenza è stata rivedere anche uno Dzeko più spigliato al pari dei vari Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. Ivan, in particolare, ha giganteggiato sulla fascia sinistra da par suo, confermandosi in stato di grazia. Ma adesso si sorprende solo chi in queste ultime settimane non era stato capace di andare oltre il risultato, fermandosi al tabellino che chiunque può leggere sul giornale il giorno dopo la partita.