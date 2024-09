Calciomercato chiuso e poker senza storia rifilato all'Atalanta di Gasperini. Non poteva esserci venerdì migliore. Un'estate a tratti difficile che ha fatto dimenticare a molti quello che l'Inter di Simone Inzaghi è stata capace di fare solo qualche mese fa. In molti, anche alcuni interisti, hanno infatti subito archiviato la seconda stella e il percorso dominante dei nerazzurri in campionato, lasciandosi andare a pronostici e griglie scudetto azzardati tra un'ufficialità di mercato e l'altra.

Ora che il calciomercato è terminato, è solo il campo a parlare. E l'Inter è tornata ad incantare sul rettangolo verde di gioco. La prestazione contro l'Atalanta, una delle squadre più elogiate non solo in Italia ma anche in Europa, è il manifesto dell'Inzaghismo e della superiorità di un gruppo che dimostra di avere ancora fame. Fame di gioco, fame di vittoria.

L'Inter non ha venduto nessun big e nessun protagonista della seconda stella. Undici di questi erano in campo dal 1' contro l'Atalanta. Dopo 10 minuti il risultato diceva già Inter 2, Atalanta 0. Dopo 58' diceva Inter 4, Atalanta 0. In tanti hanno sottovalutato la conferma del blocco Inter. A questo vanno aggiunti i colpi Taremi e Zielinski, in attesa di capire quanto spazio riusciranno Martinez e Palacios a conquistare nell'arco della stagione.

Juve, Napoli, Roma e Milan sono state sicuramente più "attive" durante questa sessione estiva, ma questo non significa che hanno fatto un mercato migliore di quello dell'Inter. La squadra nerazzurra ha aggiunto e lo ha fatto, le altre hanno rivoluzionato, partendo in primis dalla panchina. L'Inter ha poi blindato i suoi leader. Capitano, vicecapitano e allenatore. I giudizi su Oaktree sono rimandati all'estate 2025, quando alcuni "senatori" con ogni probabilità lasceranno l'Inter dopo la scadenza del contratto.

Le chiacchiere estive, come sempre, stanno a zero. L'Inter lo ha già ricordato a tutti e poi la stagione è lunga. Padre tempo agisce sempre in silenzio. E intanto i primi big match della stagione parlano chiaro. Inter-Atalanta 4-0. Lazio-Milan 2-2. Juventus-Roma (0-0 con una sola occasione da gol per i padroni di casa in tutti i 90 minuti).