La LuLa si è finalmente ricomposta dopo nemmeno un anno. Questa mattina Lautaro e Lukaku hanno varcato insieme, a distanza di pochi minuti, il cancello di Appiano, dando ufficialmente il via alla loro nuova stagione.

Inseparabili. I due, come due ex ancora innamorati, non hanno mai staccato gli occhi di dosso dal partner d'attacco. Il tutto è stato immortalato in foto e video che hanno mandato in tilt la tifoseria nerazzurra sui social: in casa Inter tutti non vedevano l'ora di rivedere assieme il Toro e Big Rom, in attesa dell'altra super coppia targata Brozovic e Barella.

Impossibile non desiderarlo per quello che i due hanno fatto vedere a Milano. La "rottura" di un'estate fa ha avuto ripercussioni sull'andamento dell'ultima stagione di entrambi. Sicuramente chi ne ha risentito di più è Lukaku che al Chelsea non è riuscito a replicare quanto fatto vedere in Italia con la maglia nerazzurra. Quella di Lautaro resta comunque una stagione positiva (25 gol in totale), ma il numero 10 nerazzurro non è riuscito mai a trovare l'intesa giusta con Dzeko e in diversi momenti dell'annata si è smarrito.