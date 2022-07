Sono già cinque i colpi messi a segno dall'Inter in questa sessione caldissima di mercato. L'ultimo ieri, Bellanova, arrivato dopo i vari Onana, Mkhitaryan, Asllani e Lukaku. Cinque rinforzi non banali per Inzaghi, che allunga la rosa con alternative validissime in ogni zona del campo. Anzi, quasi ogni zona, perché a guardar bene finora non ci sono novità in entrata per quanto riguarda la difesa.

Hanno salutato in due (Ranocchia e Kolarov) e un terzo potrebbe farlo a breve (Skriniar). Insomma, là dietro qualcosa dovrà per forza arrivare. I nomi caldi in tal senso sono due: quelli di Bremer del Torino e di Milenkovic della Fiorentina. Il brasiliano ha sposato totalmente il progetto nerazzurro già da svariati mesi e non aspetta altro che il club vada da Cairo e chiuda la questione. Per quanto riguarda il serbo, invece, i dialoghi sono avanzati e lui viene visto come il braccetto di destra ottimale per completare la linea a tre assieme a Bastoni e allo stesso Bremer, senza dimenticare che in rosa c'è ancora De Vrij oltre a D'Ambrosio e Dimarco. Bremer si è imposto come tra i migliori centrali al mondo nel Toro di Juric, ma con Mazzarri aveva iniziato anche lui come braccetto di destra: una duttilità che può tornare davvero utile a Inzaghi nel corso della stagione. Stesso discorso per Milenkovic, a suo agio pure come perno centrale.