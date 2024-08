L’Inter parte con una coppia titolare di attaccanti fortissima. E già ben rodata: Lautaro-Thuram sono una sicurezza. La terza punta è poi quel Taremi che ha fatto benissimo in queste prime amichevoli estive. Certo, il calcio d’agosto, che poi era di luglio, vale quel che vale, ma le premesse affinché Mehdi diventi un titolare aggiunto ci sono tutte. Peccato per l’infortunio subito, la speranza è che possa essere a disposizione per la prima di campionato, ma le sue qualità restano notevoli.

Ad oggi poi la quarta punta dei nerazzurri è Marko Arnautovic. Nonostante arrivi da una stagione un po’ così (per me pesa tantissimo quell’Inter-Atletico Madrid, partita in cui l’austriaco ha segnato la rete della vittoria, sbagliando però tante, troppe, occasioni, che poi sono state fatali per il passaggio del turno) si dice che l’ex Bologna abbia voglia di rivalsa. E che sia convinto di poter essere utile alla causa della squadra di Simone Inzaghi.

Ora non spetta a me dire se abbia ragione o meno, ma la verità è che oggi il ragazzo non goda della totale fiducia del pubblico amico. C’è sì chi lo difende, come molti però che sperano in una sua cessione affinché arrivino forze fresche. Io posso solo dire, anzi scrivere, che qualora dovesse rimanere sarà valutato, come sempre, con la maggiore oggettività possibile. Ma aggiungo anche sia che non so quanto possa essere semplice per lui, sia che se dovesse restare e segnare una caterva di gol sarò ben lieto di elencare tutti i suoi eventuali successi. Al momento poi, per completare il reparto, ci sono Correa, Satriano e Salcedo, che però restano in uscita e che non mi aspetto di vedere ai nastri di partenza con la maglia dell’Inter.

In tutto ciò però, a parte la soluzione Mkhitaryan seconda punta, mi preme condividere una mia opinione: quella che volenti o nolenti serva una quinta punta. Con tutte le competizioni da giocare, lo stato di forma dei calciatori, gli infortuni e così via un altro tassello là davanti potrebbe risultare più che prezioso. La società, qualora ci fossero delle opportunità, ma a fine mercato, cercherà di coglierle. Meno di un mese quindi e sapremo il finale di questo mercato. Mentre l’aver avuto ragione o meno, almeno da parte mia, arriverà solo tra qualche mese. Nel frattempo, come sempre, parola al campo.